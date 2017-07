Actualidade

A Câmara de Lisboa quer contratar uma empreitada de 5,159 milhões de euros para construção do parque verde no qual vai nascer a nova Feira Popular, em Carnide, com um prazo de execução de cerca de oito meses.

Na proposta que estará em apreciação na reunião privada de quinta-feira, os vereadores Manuel Salgado (Obras Municipais) e José Sá Fernandes (Estrutura Verde) referem que este parque "deverá oferecer usos diversificados, contribuindo para a qualificação urbana e paisagística desta zona de Lisboa através de um adequado funcionamento dos sistemas naturais e de uma gestão conducente a uma evolução sustentada e enquadrada pelo uso otimizado dos recursos".

Acresce que, "com a implementação da Feira Popular, este espaço virá a constituir um polo de atração e diversão para um público mais alargado, com inegável importância na competitividade de Lisboa como destino turístico nacional e internacional", sublinham os autarcas.