O secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, disse hoje, em Coimbra, que é preciso efetuar uma "revolução" nas convenções de saúde com os prestadores privados, cujo modelo não tem lógica "racional".

"Não estamos em condições de permanecer durante muito mais anos com um modelo que é uma caixa negra e nós que controlamos as contas diariamente no Ministério da Saúde temos a noção disto", referiu o governante, na sua intervenção na conferência "Saúde Privada em Portugal", organizada pelo Millennium bcp.

Segundo Manuel Delgado, só os meios complementares de diagnóstico representaram em 2015 e 2016 um montante anual de 700 milhões de euros pagos ao setor privado, que tem vindo a crescer, nos últimos anos, a uma média anual de 04% a 05%.