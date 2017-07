Actualidade

Trinta e oito filmes foram selecionados para competição, no Arroios Film Festival 2017, a decorrer de 09 a 16 de setembro, no Auditório Camões, em Lisboa, anunciou hoje a organização.

Do total de trabalhos selecionados para a segunda edição deste projeto de cinema dedicado à inclusão, que decorre na freguesia de Arroios, uma das mais multiculturais de Lisboa, 14 são de ficção, 12 de documentário e outros tantos filmes são de animação, perfazendo quase nove horas de cinema, de acordo com a página do festival na internet.

Esta é a segunda edição do festival, um projeto de cinema dedicado à inclusão, que decorre na freguesia de Arroios, uma das mais multiculturais de Lisboa. O documentário "Retratos a Preto e Branco", de Rui Simões, e a curta de animação "Emília", de Eunice Cristina Ganilho de Sousa Martins, são os únicos trabalhos portugueses em competição, segundo a página oficial do certame.