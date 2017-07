Actualidade

Sindicatos representantes dos artistas afirmaram hoje à agência Lusa que os princípios gerais do novo modelo de apoio às artes "são positivos", mas querem "esperar para ver" a regulamentação que concretizará o diploma.

André Albuquerque, coordenador da direção do CENA/STE - Sindicato dos Músicos, dos Profissionais do Espetáculo e do Audiovisual e Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos), esteve hoje presente na primeira reunião de trabalho da tutela para apresentar a proposta de diploma, em Lisboa.

"Não apresenta mudanças drásticas no apoio às artes, e tem alguns aspetos gerais positivos, como a desburocratização e simplificação, mas temos ainda dúvidas que só serão esclarecidas com a regulamentação do diploma", declarou o responsável do sindicato, contactado pela Lusa.