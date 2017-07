Actualidade

O diretor da associação dos agentes de navegação afirmou hoje que o porto de Lisboa é o mais afetado pela greve dos estivadores nas horas ímpares, a decorrer até terça-feira, apesar de ter um acordo com os trabalhadores.

"O porto que está a ter mais dificuldades é precisamente aquele cuja imagem precisava melhorar, porque foi onde houve consequências fortes das greves dos dois últimos anos" e onde "já existe um acordo", ou seja, a estrutura portuária de Lisboa, disse à agência Lusa o diretor da Associação dos Agentes de Navegação de Portugal (Agepor).

A greve, que decorre até às 08:00 de terça-feira, "afeta a operação do porto com prejuízos para os armadores que têm [aí] os seus navios e que vão estar mais tempo em porto do que o que seria previsto", além do custo indireto do atraso a chegar ao porto seguinte, especificou António Belmar da Costa.