Actualidade

O compositor Fernando Lopes-Graça "foi uma referência do século XX português", defendeu o compositor Sérgio Azevedo, seu aluno, que, na quarta-feira, comenta um recital do pianista António Rosado, em Cascais.

O recital de António Rosado, no Centro Cultural de Cascais-Casas do Gandarinha, faz parte da programação celebrativa dos 111 anos do nascimento de Lopes-Graça, levada a cabo pelo concelho de Cascais, iniciada no passado dia 07, com uma conferência por Manuel Deniz Silva e Pedro Rodrigues.

Do programa que vai ser apresentado por António Rosado e comentado por Sérgio Azevedo, fazem parte obras de Claude Debussy e a Suite n.º 5, "In memoriam Béla Bartók", de Lopes-Graça.