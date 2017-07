Actualidade

Madrid, 10 jul (Madrid) - Portugal e Espanha defenderam hoje em Madrid que a Agência Europeia de Medicamentos, com sede em Londres, deve ser transferida para uma cidade da Península Ibérica: Lisboa, Porto ou Barcelona.

"Esperamos que no final [do processo decisório] possamos dizer que a Agência Europeia de Medicamentos está situada na Península Ibérica", disse o ministro da Saúde de Portugal, Adalberto Campos Fernandes, numa conferência de imprensa com a sua congénere espanhola.

Dolors Montserrat Montserrat também assegurou que "o melhor sítio" para a agência estar localizada é a Península Ibérica e que Portugal e Espanha "vão-se apoiar sempre".