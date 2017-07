Actualidade

O Prémio Literário Maria Ondina Braga, com o valor pecuniário de 2.500 euros, é entregue na terça-feira a Amadeu Baptista pelo poema "Ondina", no salão nobre dos Paços do Concelho, em Braga, foi hoje divulgado.

"O prémio será entregue a Amadeu Baptista, vencedor desta sétima edição do prémio que tem como objetivo honrar a memória desta ilustre escritora bracarense", lê-se no comunicado da autarquia,

Amadeu Baptista é de Vila Nova de Gaia, nos arredores do Porto, e concorreu sob o pseudónimo de António Rios.