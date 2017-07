Actualidade

O Douro poderá produzir nesta vindima entre as 266 e as 288 mil pipas de vinho, uma previsão que aponta para um aumento significativo na colheita mas que ainda não reflete a falta de água em algumas sub-regiões.

Os dados foram divulgados hoje pela Associação de Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), durante uma reunião com associados, no Peso da Régua, distrito de Vila Real.

A diretora-geral da ADVID, Rosa Amador, referiu que as previsões, baseadas no método de pólen, apontam para uma produção entre as 266 e as 288 mil pipas de vinho.