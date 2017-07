Actualidade

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou hoje a vitória "sobre a brutalidade e o terrorismo" do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), com a libertação total de Mossul.

"A nossa vitória de hoje é uma vitória sobre a brutalidade e o terrorismo e anuncio hoje ao mundo inteiro o fim, o fracasso e o colapso do Estado terrorista fictício do Daesh [acrónimo árabe que designa o grupo Estado Islâmico]", afirmou o primeiro-ministro, que falava a partir da zona oeste de Mossul.

Depois de a segunda maior cidade do país ter sido recuperada aos 'jihadistas', após meses de combates devastadores que obrigaram à saída de quase um milhão de pessoas, Abadi disse que as prioridades do governo do Iraque são agora "a estabilidade e a reconstrução".