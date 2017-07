Viagens/Galp

O secretário de Estado das Finanças elogiou hoje o "trabalho absolutamente fantástico" de Rocha Andrade, mas disse que "a máquina" que o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ajudou a montar tem condições para preparar o orçamento.

À saída de uma reunião dos ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), em Bruxelas, onde representou Portugal em substituição de Mário Centeno, Ricardo Mourinho Félix, questionado sobre se a saída de Fernando Rocha Andrade pode atrasar a preparação do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), disse que apenas será preciso esperar "alguns dias" ao nível da discussão política, até ser conhecido o seu sucessor.

"A saída será obviamente colmatada com uma substituição de alguém que virá e continuará o trabalho, e tenho a certeza que será possível encontrar alguém que continue com o mesmo brio, com a mesma dedicação, com a mesma dignidade com que o secretário de Estado Fernando Rocha Andrade sempre esteve" nas suas funções, disse.