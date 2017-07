Tancos/Armas

O tenente-general Faria Menezes formalizou hoje o pedido de exoneração do cargo de comandante das Forças Terrestres e passagem à situação de reserva, anunciou o Exército.

"O Exército informa que o senhor tenente-general Faria Menezes apresentou, na presente data, uma declaração de passagem à situação de reserva e o pedido de exoneração do cargo de comandante das Forças Terrestres", anunciou em comunicado o Exército.

O Exército refere que, "o que respeita ao cargo de comandante das Forças Terrestres" e de acordo com Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, a exoneração é da competência do ministro da Defesa Nacional, a quem o Chefe de Estado-Maior do Exército apresentou a proposta de exoneração.