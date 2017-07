Celebridades

Futebolista português subiu ao altar, no Algarve, com a modelo belga Sanna Ladera, um ano depois de ter marcado o golo que fez de Portugal campeão europeu.

Um ano depois de ter marcado o golo que deu o título de campeão europeu a Portugal, Eder Lopes voltou a viver um momento feliz na sua vida, desta vez, a nível pessoal.

O jogador subiu ao altar com a modelo belga Sanna Ladera no passado domingo numa cerimónia intimista na zona de Alfubeira, no Algarve.

Eder desfrutou ao máximo do momento e manteve-se afastado das redes sociais. No entanto, os seus convidados foram partilhando alguns momentos deste dia.

Um deles foi o alfaiate Paulo Battista, responsável pelo guarda-roupa do craque do Lille. «Que sejas feliz para sempre meu mano. Que dia maravilhoso», escreveu o criador no Instagram.

Nas imagens pode ver-se que Eder optou por um fato clássico, beje. Já a noiva usou um vestido todo rendado, com uma longa cauda e um decote em formato coração, combinado com um véu comprido.

O futebolista, que entrou para a imortalidade como o ‘herói do Europeu’, contou com a presença de vários colegas seus da seleção, como Adrien Silva, que se fez acompanhar da mulher, Margarida Neuparth.

De salientar que Eder e Sanna Ladera pediram a todos os seus convidados para oferecerem presentes, e todo o dinheiro que receberam vai ser doado a instituições de solidariedade social.

Eder e Sanna assumiram a relação no passado Natal e, deste então, não se cansam de fazer declarações de amor nas redes sociais.

E foi precisamente no Instagram que o futebolista anunciou que estava noivo. Eder publicou uma fotografia onde surge ao lado da modelo e escreveu na legenda: «A senhora Lopes disse que sim».

Ontem, Sanna regressou às redes sociais e, orgulhosa, divulgou uma fotografia onde se vê a sua mão sobre a do agora marido, com as alianças de casamento em destaque. «A sra. e o sr. Lopes», escreveu na legenda.