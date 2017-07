Incêndios

A comissão técnica independente que analisará os incêndios na região Centro ocorridos em junho está concluída e vai ser presidida por João Guerreiro, antigo reitor da Universidade do Algarve, informou o gabinete do presidente da Assembleia da República.

Os nomes indicados pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) foram anunciados pelo gabinete de Eduardo Ferro Rodrigues na segunda-feira, dia em que ficou conhecida a lista completa de membros da comissão e na véspera de entrar, hoje, em funções.

João Guerreiro, antigo reitor da Universidade do Algarve, doutorado em economia e presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), de 1996 a 2003, desempenhará as funções de presidente da comissão que terá dois meses (11 de setembro) para chegar a conclusões, prorrogáveis mais um mês (outubro).