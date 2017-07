Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram na segunda-feira devido à queda de um avião militar norte-americano no estado do Mississípi, segundo informaram as autoridades, que procuram outros quatro tripulantes da aeronave, que estão desaparecidos.

"Um acidente com um USMC KC-130 ocorreu na tarde de 10 de julho", informou o corpo de fuzileiros através do Twitter, sem disponibilizar mais pormenores.

No entanto, as autoridades locais informaram que foram encontrados cinco corpos no local do acidente.