Actualidade

Os 16 tripulantes do avião militar do corpo de fuzileiros dos Estados Unidos, que se despenhou na segunda-feira no estado do Mississippi, morreram no acidente, anunciaram as autoridades locais.

O director do Gabinete de Gestão de Emergências do condado de Leflore, Frank Randle, informou os 'media' locais que as equipas de resgate encontraram os 16 corpos, após várias horas de buscas, e disse não haver sobreviventes.

O corpo de fuzileiros confirmou o acidente, mas não disponibilizou mais pormenores, desconhecendo-se se havia civis entre os tripulantes.