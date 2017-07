Actualidade

A prática fotográfica de Fernando Guerra, na área da arquitetura, primeira paixão antes de se licenciar nesta área, vai ser revelada ao "raio-x" numa exposição que é inaugurada hoje, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

A exposição intitula-se "Fernando Guerra - Raio X de uma prática fotográfica" e, de acordo com o CCB, será inaugurada às 19:00, na Garagem Sul - Exposições de Arquitetura.

Com curadoria de Luís Santiago Baptista e do fotógrafo Fernando Guerra, a exposição responde à evolução técnica do campo da fotografia nas últimas décadas, marcada essencialmente pela afirmação dos novos meios digitais.