Actualidade

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, assistiu a um concerto de música pop, repleto de aplausos para festejar o lançamento bem-sucedido do primeiro míssil balístico intercontinental do país.

A liderar o concerto de segunda-feira estava a Moranbong Band, um conjunto feminino que foi escolhido pessoalmente por Kim e apresenta uma imagem mais 'soft' do regime.

Pyongyang foi palco de uma série de eventos especiais para assinalar o lançamento do "Hwasong-14", a 04 de julho, que se acredita ser capaz de chegar ao Alasca, nos Estados Unidos.