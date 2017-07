Estado da Nação

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares admite que no debate do Estado da Nação os resultados económicos do Governo possam ser secundarizados, mas espera que a oposição não retire "dividendos político-partidários" de uma tragédia como a dos incêndios.

Em declarações à agência Lusa a propósito do debate de quarta-feira no parlamento, Pedro Nuno Santos salienta que na dimensão económica, social e orçamental os resultados do Governo no último ano "são objetivamente bons".

"Portugal está a crescer a um ritmo como nunca tinha crescido antes desde que está no euro e isso é um resultado muito relevante", destaca o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.