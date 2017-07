Estado da Nação

PSD e CDS-PP prometem confrontar o Governo no debate com as cativações de perto de mil milhões de euros, com os sociais-democratas a falarem de "austeridade manhosa" e os democratas-cristãos a exigirem conhecer o "real estado do país".

Em declarações à Lusa a propósito do debate do Estado da Nação, na quarta-feira, o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, defendeu que "há já evidências de que a política financeira deste Governo tem impacto na vida das pessoas", acusando o Governo "de uma austeridade manhosa porque não assumida" ao aumentar impostos indiretos e piorar a qualidade dos serviços públicos.

"Mais listas de espera nos hospitais, cirurgias adiadas, escolas encerradas, transportes públicos com muito menos ofertas e pior serviço. E, agora recentemente, um sistema de Proteção Civil que colapsou no exato momento em que as pessoas precisavam dele - com perdas humanas como nunca antes tinha acontecido - e uma estrutura de defesa que não cuidou de garantir a própria segurança", criticou, numa referência aos incêndios que provocaram pelo menos 64 mortos e ao roubo de material de guerra em Tancos.