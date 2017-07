Incêndios

Toda a informação sobre o fundo de apoio à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios do mês de junho na região centro do país está disponível a partir de hoje num 'site' da internet, anunciou a tutela.

Segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, numa primeira fase, este 'site' pretende dar a conhecer as finalidades do fundo (REVITA) e a composição do seu Conselho de Gestão, disponibilizar informação sobre como as entidades podem aderir a este apoio e agregar toda a legislação sobre a matéria.

Posteriormente serão também divulgados no 'site' a lista de entidades aderentes e os relatórios de gestão do Fundo.