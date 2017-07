Actualidade

O novo presidente executivo da Groundforce Portugal é Paulo Neto Leite, substituindo Guilhermino Rodrigues, anunciou hoje a empresa.

Paulo Neto Leite, engenheiro químico com experiência no setor dos serviços e consultoria, passou a ser também vice-presidente do Conselho de Administração da Groundforce, empresa responsável pela assistência em terra a passageiros, operações em pista e carga aérea nos aeroportos, refere a informação divulgada.

Para o Conselho de Administração da Groundforce Portugal foi também nomeado Gonçalo Faria de Carvalho, que irá assumir as áreas de Auditoria e Controlo, enquanto Alfredo Casimiro mantém-se como presidente do Conselho de administração e Beatriz Filipe como 'chief financial officer'.