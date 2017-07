Actualidade

A cidade de Mossul foi hoje cenário de combates esporádicos, depois de o primeiro-ministro do Iraque ter declarado "vitória total" sobre os extremistas do Estado Islâmico que ocupavam a cidade no norte do país.

De acordo com a Associated Press, além de disparos de morteiros, por parte do Estado Islâmico, na zona ocidental da cidade velha foi também efetuado um 'raid' aéreo sobre a zona.

As últimas informações indicam que ainda existem bolsas de resistência dos extremistas islâmicos, pouco depois de as autoridades iraquianas terem anunciado o controlo total de Mossul, a segunda maior cidade do Iraque ocupada pelo Estado Islâmico durante os últimos três anos.