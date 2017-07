Actualidade

As empresas reviram em alta as perspetivas para as exportações de bens em 2017, esperando um aumento nominal de 7,5%, mais 2,2 pontos percentuais que a previsão anterior, segundo dados do INE.

A revisão do valor apontado na previsão de novembro de 2016 resulta da atualização das expetativas das exportações, tanto para fora da União Europeia (mais 2,3 pontos percentuais), passando para 11,2%, como para mercados da UE (mais 2,2 pontos percentuais), com 6,3% de crescimento nominal.

Nas Perspetivas de Exportação de Bens, hoje divulgadas, o Instituto Nacional de Estatística (INE), revela que, excluindo os combustíveis e lubrificantes, as empresas indicam um aumento de 6,2% no comércio internacional em 2017 relativamente ao ano anterior, mais 1,7 pontos percentuais que na primeira previsão.