Um jovem de 22 anos foi hoje baleado na junta de freguesia de Pedroso, em Vila Nova de Gaia, durante uma tentativa de roubo, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com o tenente-coronel António Ferreira, do GNR do Porto, a vítima foi atingida na perna direita e transportada para o Hospital de Santos Silva, em Gaia.

O jovem é funcionário da junta de freguesia.