Actualidade

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) vai aguardar até finais de agosto por uma proposta da tutela sobre a diferenciação salarial dos especialistas, a qual será discutida no mês seguinte com vista à sua aplicação a partir de 2018.

No final de um encontro com o secretário de Estado da Saúde, em que esteve presente a presidente da Administração Central do Sistema de Saúde (SEP), José Carlos Martins, dirigente do SEP, afirmou que esta reunião centrou-se na diferenciação remuneratória dos enfermeiros especialistas.

Desde 03 de julho que alguns enfermeiros especialistas se têm recusado a prestar cuidados diferenciados, como protesto contra o facto de não serem pagos como tal.