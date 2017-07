Actualidade

A escritora brasileira Elvira Vigny, de 69 anos, autora de "Nada a Dizer", que lhe valeu o Prémio Machado de Assis, em 2010, morreu na segunda-feira, em S. Paulo, no Brasil, anunciou hoje a Quetzal Editora.

A escritora foi vítima de um "carcinoma micropapilar invasivo, que se iniciou com um cancro na mama, em 2012", noticiou o jornal brasileiro Estadão. "Apesar disso, os últimos anos foram de grande atividade, tendo publicado sete livros, desde a trágica notícia da sua doença", afirma, por seu turno, a Quetzal, no comunicado hoje divulgado.

Em 2015, a escritora ficou em 2.º lugar no Prémio Oceanos, que sucedeu ao antigo Prémio de Literatura Portugal Telecom, com o livro "Por Escrito". O júri considerou, na ocasião, que a autora apresentou "um grande trabalho de ousadia estilística, além de enfrentar temas difíceis com uma agressividade inédita no género".