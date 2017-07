Pedrógão Grande

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera disse hoje que um dos bombeiros internados em Lisboa já saiu do coma induzido e que a operacional internada em Coimbra está estável e a recuperar bem.

"O bombeiro internado no Porto foi operado ontem [segunda-feira] à tarde e ainda não tenho mais informações. Um dos homens que está internado em Lisboa está com um prognóstico mais reservado. Houve ali uma estagnação na recuperação", disse José Domingues à agência Lusa ainda a propósito do incêndio que começou em Pedrógão Grande no dia 17 de junho e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

Dois voluntários de castanheira de Pera, pai e filho, estão internados no Hospital de Santa Maria (Lisboa), sendo que o jovem já saiu do coma induzido e, neste momento, o pai é o que inspira maiores cuidados, uma vez que houve uma estagnação na sua recuperação.