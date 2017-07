Actualidade

O secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, disse hoje à agência Lusa, em Lisboa, que o setor das artes já não se revê no atual modelo de apoios públicos, "que está desfasado da realidade, e das práticas artísticas".

Miguel Honrado falava à agência Lusa no Teatro Nacional D. Maria II, no final do primeiro encontro com os agentes culturais para apresentação do novo modelo de apoio às artes, e do estudo baseado na auscultação dos agentes culturais de todo o país, realizado este ano.

Neste primeiro encontro de um périplo que durará três dias por Lisboa, Faro, Porto, Coimbra e Évora, estiveram presentes 282 agentes culturais da área metropolitana da capital.