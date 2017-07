Actualidade

O Governo cabo-verdiano e os parceiros sociais assinaram hoje o novo acordo de concertação, que consideram "histórico", e que incluiu, entre outras, a entrada em vigor do subsídio de desemprego e o aumento gradual do salário mínimo.

O Acordo Estratégico de 2017 a 2021, aprovado em reunião do Conselho de Concertação Social no mês de junho, foi hoje ratificado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e pelos representantes das centrais sindicais, dos trabalhadores e dos empregadores.

O acordo prevê, entre outras medidas, a entrada em vigor do subsídio de desemprego, que ainda será regulado, e aumento gradual do salário mínimo até atingir os 15 mil escudos (136 euros) até 2021, no final da atual legislatura.