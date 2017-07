Actualidade

A segunda temporada da série "Stranger Things", passada na década de 1980 e que remete para vários filmes de culto dessa época, estreia-se a 27 de outubro, na plataforma Netflix, foi hoje anunciado.

A data foi hoje anunciada pela própria plataforma, em comunicado e através das redes sociais, onde foi divulgado um pequeno 'teaser' acompanhado da frase "algumas portas não podem ser fechadas".

A primeira temporada da série criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer decorre em torno do desaparecimento de um rapaz, Will Byers, na cidade de Hawkins, no estado norte-americano do Indiana.