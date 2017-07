"Secretas"

PS e CDS/PP chegaram a acordo para a nova lei que permite aos serviços de informações o acesso a dados de comunicações, os metadados, disse hoje à Lusa o deputado centrista Telmo Correia.

"Há um acordo com o PS. A base do texto é a proposta do Governo, com algumas propostas do projeto de lei do CDS", explicou o deputado do CDS.

O Governo e o CDS têm diplomas em apreciação na Assembleia da República, cuja discussão está agendada para a reunião, de quarta-feira de manhã, da Comissão de Assuntos Constitucionais.