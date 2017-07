Actualidade

Artistas e estruturas artísticas que estiveram hoje, em Lisboa, na primeira apresentação pública do novo modelo de apoio às artes, manifestaram à agência Lusa uma expectativa positiva sobre a proposta, mas pedem mais financiamento para o setor.

"Ficámos contentes com o novo modelo, porque abre mais possibilidades e flexibilidade nas candidaturas de projetos, mas falta saber se haverá orçamento para concretizar esta proposta", apontou Dolores de Matos, da Companhia Fiar, em Palmela, no final da primeira reunião da tutela com os agentes culturais.

O secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, esteve durante a manhã reunido no Teatro Nacional D. Maria II com 282 agentes culturais da área metropolitana de Lisboa, para apresentar o novo modelo de apoio às artes e o resultado de um estudo com base num inquérito ao setor, realizado este ano.