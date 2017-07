Actualidade

O Tribunal de Castelo Branco condenou hoje dois ex-autarcas da Câmara da Covilhã, um ex-vereador e um ex-presidente do município, a uma pena de prisão de três anos, suspensa por igual período, pelos crimes de prevaricação.

O presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Castelo Branco explicou que a reabertura do julgamento, que teve audição de testemunhas abonatórias durante o período da manhã, foi "apenas e somente para a fixação das penas".

Assim, o ex-vereador João Esgalhado foi condenado por dois crimes de prevaricação, em cúmulo jurídico, a uma pena de prisão de três anos, suspensa por igual período.