A Inspeção-Geral da Administração Interna esclareceu hoje que arquivou nove inquéritos disciplinares a agentes da PSP envolvidos nos incidentes na Cova da Moura (Amadora), alertando que não se deve misturar este processo com as acusações do Ministério Público.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa pelo gabinete da inspetora-geral da IGAI, a entidade afirma que, após os incidentes ocorridos em 2015 na Cova da Moura, foram abertos nove processos disciplinares, dos quais sete foram arquivados e aplicadas sanções em dois.

No entanto, "o processo de inquérito (de natureza disciplinar), por seu turno, na parte que seguiu termos após a instauração dos nove processos disciplinares, foi oportunamente arquivado", refere a IGAI, referindo que as motivações desta decisão constam dos relatórios e "decorre da apreciação dos elementos recolhidos, alguns provenientes do processo criminal que correu termos em paralelo".