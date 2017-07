Actualidade

A presença da soprano Elisabete Matos, no Festival Música no Colégio, que tem início na quarta-feira em Ponta Delgada, inserido na celebração dos 50 anos da associação, foi destacada pelo presidente do Coral de São José, Rogério Massa.

"Na última noite [do Festival], o Coral de São José vai contar com a presença de uma participação muito especial, Elisabete Matos, a cantora soprano lírica portuguesa mais internacional segundo a crítica da especialidade", disse Rogério Massa.

De acordo com o responsável máximo pela organização da sexta edição do Festival "Música no Colégio", que arranca esta quarta-feira e termina no próximo domingo, em Ponta Delgada, trata-se de "um grande privilégio" ter "uma senhora da ópera, que tem corrido o mundo", na celebração dos 50 anos do Coral de São José - Associação Musical.