Actualidade

A quarta edição do Vinho Verde Wine Fest (VVWF) regressa à Alfândega do Porto, de 20 a 23 deste mês, com mais de 300 vinhos em prova e mais de 20 'chefs' de cozinha convidados, adiantou hoje a organização.

O evento é organizado pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) que "convida a celebrar a região", estando esta representada por 33 produtores que vão mostrar as novas colheitas e o portefólio de vinhos brancos, tintos, rosados e espumantes.

"Com vista a ampliar as experiências vínicas junto do consumidor, o VVWF reúne enólogos, produtores e oradores convidados para abordagens descontraídas à versatilidade dos vinhos verdes - também testada pelo 'barman' profissional que combina diferentes ingredientes na criação de 'cocktails' exclusivos ao longo de todo o evento", descreve a organização.