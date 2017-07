Inquérito/CGD

O PSD apelou hoje aos partidos de esquerda para que aceitem suspender os trabalhos da primeira comissão de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos (CGD) até serem conhecidas as decisões dos tribunais, estendendo o apelo a Ferro Rodrigues.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o vice-presidente do grupo parlamentar do PSD e candidato à liderança da bancada, Hugo Soares, referiu-se às notícias de segunda-feira que dão conta que o Ministério Público suspeita de crime de gestão danosa na CGD por haver créditos por pagar que não foram registados como imparidades, o que pode ser um ato deliberado, segundo uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa enviada à comissão parlamentar de inquérito sobre a recapitalização do banco público.

"O grupo parlamentar do PSD queria lançar um apelo veemente, firme, aos demais partidos, sobretudo aos partidos da esquerda, PS, PCP e BE, para que assumam a sua responsabilidade que é o de levarmos esta comissão parlamentar de inquérito até ao fim", defendeu.