Actualidade

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deliberou hoje, em reunião de direção, que o dia 10 de julho, data da conquista do primeiro título europeu pela seleção portuguesa, passará a designar-se por 'Dia do Futebol'.

Neste dia passarão a realizar-se jogos de futebol popular espalhados por todo o país como forma de homenagear e celebrar a conquista histórica do primeiro título europeu pela seleção portuguesa.

Já na segunda-feira, no âmbito da comemoração do primeiro aniversário da vitória de Portugal frente à França, a RTP 1 transmitiu a primeira parte de um documentário realizado pela FPF e que relembra passo a passo a jornada mais épica do futebol nacional.