Actualidade

A exposição sobre o trabalho do fotógrafo Fernando Guerra, na arquitetura, é inaugurada hoje no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, explora o ponto de vista do autor, dos arquitetos para quem trabalhou, e a visão da crítica.

"Fernando Guerra - Raio X de uma prática fotográfica" expõe de 2500 a 3000 imagens do autor, formado em arquitetura, e conhecido pelo trabalho nesta área.

A mesa central da mostra oferece uma viagem cronológica pela obra de Fernando Guerra, explorando o seu percurso e a transformação tecnológica dos próprios instrumentos de trabalho.