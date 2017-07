Wimbledon

A britânica Johanna Konta, sexta cabeça de série, apurou-se hoje para as meias-finais do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' do ano, ao derrotar a romena Simona Halep, segunda pré-designada.

Konta, que se tornou na primeira britânica a marcar presença nas meias-finais de Wimbledon depois de Virginia Wade em 1978, venceu o embate com os parciais de 6-7 (2-7), 7-6 (7-5) e 6-4, em 2:40 horas.

Nas meias-finais, a britânica vai defrontar a norte-americana Venus Williams, 10.ª cabeça de série, que se qualificou hoje pela 22.ª vez para a meia-final de um torneio do 'Grand Slam', ao derrotar a letã Jelena Ostapenko, 12.ª, por 6-3 e 7-5.