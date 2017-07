Actualidade

O presidente do regulador dos serviços disse hoje no Parlamento que a Fidelidade cumpre as regras de investimento em sociedades ligadas ao seu acionista, a chinesa Fosun, admitindo ter intervindo para controlar uma operação específica.

"Do processo de supervisão que fazemos garanto que não há utilização de fundos da Fidelidade em proveitos de outras entidades que não seja o seu negócio", afirmou hoje o presidente de Autoridade de Supervisão e de Fundos de Pensões (ASF), no Parlamento.

José Almaça foi hoje ouvido na comissão parlamentar de orçamento e finanças, tendo sido questionado tanto pelo CDS como pelo PCP sobre suspeitas de financiamento da Fidelidade à sua própria aquisição.