Inquérito/CGD

A comissão de inquérito aos créditos e gestão da Caixa Geral de Depósitos rejeitou hoje um requerimento do PSD para suspender os trabalhos até serem conhecidas decisões judiciais que se aguardam, com o CDS-PP a acompanhar os sociais-democratas.

O requerimento oral apresentado pelo coordenador do PSD na comissão, Hugo Soares, motivou os votos contra de PS, BE e PCP, sendo ao invés aprovado um outro texto, do BE, que prolonga até quarta-feira o prazo para serem entregues propostas de alteração ao relatório final dos trabalhos.

PPF // JNM