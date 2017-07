Actualidade

Esboços, plantas, alçados e fotografias de edifícios projetados por Ventura Terra preenchem a exposição "Do util e do bello", a inaugurar na quinta-feira, no piso térreo do Torreão Poente, em Lisboa, na véspera dos 151 anos de nascimento do arquiteto.

"Mostrar o arquiteto extraordinário e a pessoa fabulosa que foi Miguel Ventura Terra (1866), revelando o homem nas suas várias facetas" é, segundo a arquiteta Hélia Correia, da Câmara Municipal de Lisboa e uma das comissárias da mostra, o principal objetivo da exposição.

Ocupando uma área de quase 400 metros quadrados, a mostra divide-se em cinco núcleos temáticos: "Família e estudante", "A prática da arquitetura", "O vereador", "Sociedade dos Arquitetos Portugueses" e "Comissão dos Monumentos Nacionais", culminando com uma projeção em vídeo dos cinco prédios em Lisboa considerados mais emblemáticos, entre os concebidos pelo arquiteto.