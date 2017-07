Actualidade

A GNR deteve e entregou à Polícia Judiciária (PJ) o suspeito de ter baleado hoje, em duas localidades de Vila Nova de Gaia, uma mulher de 62 anos e um homem de 22, disse fonte da Guarda.

Fonte oficial do Comando Territorial do Porto da GNR indicou à agência Lusa que o suspeito foi interceptado no próprio concelho de Vila Nova de Gaia, tratando-se de um homem com idade entre os 40 e os 50.

A sexagenária foi baleada nas costas junto a um hipermercado, na Rechousa, durante uma situação de 'carjacking', cerca das 10:00, de acordo com uma fonte da PSP.