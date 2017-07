Actualidade

Tsanko Arnaudov voltou hoje a estar em grande plano no lançamento do peso, ao ser segundo no 'meeting' de Ústi nad Labem, apenas batido pelo checo Tomás Stanék, o líder europeu da especialidade.

Stanék atirou a 21,38 metros, com o lançador português de origem búlgara a chegar aos 21,06 metros, no que é a sua quarta marca acima do patamar dos 21,00 metros. 20,55, 20,78, 20,55, dois nulos, e depois por fim 21,06 foi a sequência do recordista nacional, que continua em grande forma, a três semanas do início do Mundial.

Ainda na segunda-feira, Tsanko competira em Biberach, Alemanha, num evento na praça central da cidade, onde também foi segundo, com 20,98 metros, só batido pelo duplo campeão mundial David Storl, da Alemanha.