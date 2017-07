Actualidade

O primeiro prémio do Euromilhões, no valor de 17 milhões de euros, foi hoje atribuído a um jogador que registou a aposta no distrito de Aveiro, informou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Este apostador foi o único que acertou na chave vencedora no sorteio de hoje, composta pelos números 14, 22, 26, 42 e 50 e pelas estrelas 08 e 10.

Este é a segunda vez este ano que o primeiro prémio do Euromilhões é atribuído em Portugal, depois de em março, no sorteio 21/2017, um jogador que registou a aposta no distrito de Faro ter ganhado 80,5 milhões de euros.