Actualidade

O Senado (câmara alta parlamentar) do Brasil aprovou na noite de terça-feira o texto principal do projeto que trata da reforma do sistema laboral do país.

A proposta, apoiada pelo Governo do Presidente Michel Temer, altera mais de 100 pontos a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), um conjunto de leis que rege as relações entre trabalhadores e patrões no país sul-americano desde a década de 1940.

Entre as mudanças mais relevantes estão a permissão de que acordos entre patrões e empregados prevaleçam sobre o legislado nas negociações laborais, o fim do pagamento de um imposto obrigatório para os sindicatos, mudanças nas férias e o reconhecimento do trabalho remoto, chamado no Brasil de home office.