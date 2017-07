Actualidade

A alegada restrição da China no fornecimento de crude à Coreia do Norte levou a um aumento do preço da gasolina no país, com uma subida de 20% na semana passada, avançou um jornal de desertores norte-coreanos.

A China poderá estar a limitar o fornecimento de crude a Pyongyang, devido à insistência do regime de Kim Jong-un em realizar testes nucleares e com mísseis balísticos.

Habitantes das províncias norte-coreanas de Hamgyong e Yangang, citados pelo jornal digital Daily NK, cuja redação é composta por desertores do país, afirmaram que o preço da gasolina subiu 20% só na semana passada.