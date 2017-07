Actualidade

Os congressistas republicanos vão incluir no orçamento de 2018 os 1.600 milhões de dólares que a Casa Branca solicitou para construir um muro entre os Estados Unidos e o México.

De acordo com o projeto divulgado na terça-feira, a proposta do Comité de Apropriações da Câmara dos Representantes também prevê 100 milhões de dólares (cerca de 87 milhões de euros) para a contratação de 500 agentes para as patrulhas fronteiriças e 185,6 milhões para um milhar de agentes migratórios.

Estes números coincidem com os solicitados em finais de maio pela Casa Branca através do seu gabinete de administração e orçamento.